Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik füzesinin örtüsü kalktı!
Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4, IDEF 2025'te ilk kez tanıtıldı.
17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapılarını açtı.
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22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuara Roketsan'ın yeni füzesi damgasını vurdu.
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Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4 ilk kez görücüye çıktı.
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Tayfun Blok-4 10 metre uzunluğunda ve 7.2 ton ağırlığa sahip hipersonik bir füze.
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