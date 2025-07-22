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Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik füzesinin örtüsü kalktı!

Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4, IDEF 2025'te ilk kez tanıtıldı.

Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik füzesinin örtüsü kalktı! - Resim: 1

17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapılarını açtı. 

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Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik füzesinin örtüsü kalktı! - Resim: 2

22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuara Roketsan'ın yeni füzesi damgasını vurdu.

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Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik füzesinin örtüsü kalktı! - Resim: 3

Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4 ilk kez görücüye çıktı.

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Türkiye'nin en uzun menzilli hipersonik füzesinin örtüsü kalktı! - Resim: 4

Tayfun Blok-4 10 metre uzunluğunda ve 7.2 ton ağırlığa sahip hipersonik bir füze. 

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