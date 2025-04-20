Türkiye'nin gururu AKSUNGUR milli motorla zirveye uçtu

'BU BAŞARIYLA GURUR DUYUYORUM'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKSUNGUR'umuz 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attı. Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.