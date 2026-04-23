Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu topraklarda göğsümüzü kabartan adım
Türkiye'nin ilk uçak fabrikasına ev sahipliği yapan Kayseri, GÖKTİM Akademi ile teknoloji hamlesini bir üst seviyeye taşıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde kurulan merkezde; İHA, SİHA, denizaltı teknolojileri ve yazılım eğitimi alan lise öğrencileri, savunma sanayii devlerinin hamiliğinde yetişiyor.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin 1926 yılında ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri'deki Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) Akademisi'nde; lise öğrencileri, İHA, SİHA, robotik kodlama, denizaltı gibi konularda eğitim görerek geleceğe hazırlanıyor.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "GÖKTİM Akademi'de şu an 40 bin öğrenci üzerinden mülakatlar devam ediyor.
İlk etapta bizim 2 bin öğrenci ile birebir temas kurulacak. Ama bu da bütün ilçelerde olacak. En az 10 bin sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Kayseri'de lise öğrencilerinin, 'Sayın Valim, sporculara yaptınız ama biz teknoloji istiyoruz' cümlesiyle Vali Gökmen Çiçek'in girişimiyle hayata geçirilen, GÖKTİM Akademi 2025 yılı Ocak ayında kuruldu.
