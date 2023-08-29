Türkiye’nin ilk yapay zekalı eczacı robotu iş başında

İHA'nın haberine göre eczane sorumlusu Yusuf Sert, Marbot’un yapay zekayla çalışan sosyal bir robot olduğunu söyledi. Marbot’un Yalova ve Türkiye’nin ilk ve tek eczane teknisyeni robotu olduğunu dile getiren Sert, “Marbot’un programlandığı sürece yapamayacağı hiçbir şey yok. Hastalarımızı karşılama, uğurlama göreviyle ilgileniyor. Ayrıca ürün bilgisi veriyor. Çocuklar çok sevdi. Civar il, ilçelerden robotu görmeye geliyorlar. O yüzden eczanemize çok ayrı bir hava kattı” dedi.