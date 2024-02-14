Türkiye'nin insansız hava aracı Anka-3'ten heyecanlandıran görüntüler

TUSAŞ, sosyal medya hesabında, Anka-3'ün görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Onu sadece biz göreceğiz. İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika" ifadelerine yer verildi.