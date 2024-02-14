Türkiye'nin insansız hava aracı Anka-3'ten heyecanlandıran görüntüler
TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntüleri paylaşıldı.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), 'Onu sadece biz göreceğiz' notuyla insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı.
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TUSAŞ, sosyal medya hesabında, Anka-3'ün görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Onu sadece biz göreceğiz. İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika" ifadelerine yer verildi.
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'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan Anka-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.
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Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3'ün teknik özellikleri
ANKA-3 MİUS
Jet Motorlu
7 ton Ağırlığında
0.7 Mach (800 km/s) Hızında
Düşük Radar İzine Sahip
Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme
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