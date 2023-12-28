Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez gökyüzünde
TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2023 Nisan ayında yapması beklenen Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez gökyüzünde görüntülendi.
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3, bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de "Anka III gökyüzüyle buluştu. 1 saat 10 dakika havada kalan Anka III, test boyunca 8 bin ft. irtifaya çıkarak ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Bu süreçte yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.