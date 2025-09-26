Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA, TOLUN ile havalandı!
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ilk kez ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN mühimmatı ile havalandı.
Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA'nın, ASELSAN’ın geliştirdiği TOLUN mühimmatı ile ilk bağlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Gökyüzüne yazılan yeni bir imza daha: KIZILELMA, TOLUN’la buluştu.
Milli İnsansız Savaş Uçağımız BAYRAKTAR KIZILELMA, ASELSAN’ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk bağlı uçuş testini başarıyla tamamladı.
Bu önemli test, sadece bir mühimmatın entegrasyonundan ibaret değil; hava-kara entegrasyon kabiliyetimizin geldiği safhanın stratejik bir göstergesidir.
TOLUN’un isabet gücü ile KIZILELMA’nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir.
Bu başarıda emeği geçen Baykartech ve Aselsan firmalarımızı, projeye alın ve akıl teri ile değer katan tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyor; milletimizin evlatları tarafından geliştirilen bu kabiliyetin, tam bağımsız savunma sanayiimizin neferlerine hayırlı olmasını diliyorum.
️ Milli İnsansız Savaş Uçağımız, milli mühimmatlarımızla uçuyor. Bu sadece bir başlangıç… Devamı gelecek.