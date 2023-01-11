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Türkiye'nin milli savaş uçağı Çin'de gündem oldu

Çin'in önde gelen gazetelerinden People's Daily, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak projesinden övgüyle bahsetti.

Türkiye'nin milli savaş uçağı Çin'de gündem oldu - Resim: 1

Türk savunma sanayisi dünya basınının gündeminde. Bu kez Çin basını, Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağı projesini kaleme aldı.

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Türkiye'nin milli savaş uçağı Çin'de gündem oldu - Resim: 2

Ülkenin önde gelen gazetelerinden People's Daily, "Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı görücüye çıktı" başlığını attı.

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Türkiye'nin milli savaş uçağı Çin'de gündem oldu - Resim: 3

Haberde, Türkiye'nin hızla gelişen hava gücünden övgüyle bahsedilerek, yeni nesil savaş uçağının emsallerinden çok daha önde olduğu yazıldı.

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Türkiye'nin milli savaş uçağı Çin'de gündem oldu - Resim: 4

"BENZERLERİNİN ÇOK ÜSTÜNDE"

Orta ve kısa menzilli havadan havaya füze taşıyabilen uçak, Güney Kore ve Hindistan’ın geliştirdiği benzer nitelikteki uçaklardan üstün bulundu.

Makalede Türkiye’nin insansız hava araçlarına da yer verildi.

Haberde, "Türkiye beşinci nesil savaş uçağı ve SİHA kombinasyonuyla hem insanlı hem de insansız bir hava muharebe sistemi oluşturmayı istiyor." ifadeleri kullanıldı. 

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