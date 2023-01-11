Türkiye'nin milli savaş uçağı Çin'de gündem oldu

"BENZERLERİNİN ÇOK ÜSTÜNDE"

Orta ve kısa menzilli havadan havaya füze taşıyabilen uçak, Güney Kore ve Hindistan’ın geliştirdiği benzer nitelikteki uçaklardan üstün bulundu.

Makalede Türkiye’nin insansız hava araçlarına da yer verildi.

Haberde, "Türkiye beşinci nesil savaş uçağı ve SİHA kombinasyonuyla hem insanlı hem de insansız bir hava muharebe sistemi oluşturmayı istiyor." ifadeleri kullanıldı.