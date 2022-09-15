Türkiye'nin uçan taksisinin test uçuşunda Bakan tarih verdi: ''İstanbul Boğazı'ndan geçecek''

İstanbul'daki Airtaxi Dünya Kongresi'nin son gününde, Bilişim Vadisi'nde insansız ‘Airtaxi’ gösterisi yapıldı. Dikey şekilde havalanan aracın gösterisi, ilgiyle izlendi. Aynı zamanda alanda kargo taşımacılığı için kullanılacak 'Airtaxi'ler sergilendi. İncelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünya Airtaxi Kongresi 13-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu kongre kapsamında Bilişim Vadisi’ne gelerek arkadaşlarımız Türkiye'deki girişimcilerin firmaların kabiliyetlerini gösterecek ufak bir gösteri yaptılar. Airtaxi Kongresi uçan arabalar dediğimiz kişisel hava araçlarının tartışıldığı geleceğe dair projeksiyonların yapıldığı kongre. Hem Türkiye'den hem de dünyadan profesyoneller bir araya gelerek 2 gün boyunca hem tartıştılar hem dünyanın gideceği yönle ilgili eksikliklerle ilgili neler yapılabileceği konuşuldu. Bugün de en küçüğünden en büyüğüne kadar hava araçlarından gösteri yaptı" diye konuştu.