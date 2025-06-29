Türkiye'nin üniversiteli gençlerinden tam otomatik çok özel İHA!

Doç. Dr. Murat Tören, deprem bölgesinde hızlı koordinasyon kurulmasına yardımcı olması hedeflediklerini söyleyerek, "Bu İHA’mız öncelikle dikey iniş-kalkış yapan, özgün tasarım ve yazılıma sahip bir ürün olarak üretildi. Bu ürünle biz afet yönetiminde koordinasyonun sağlanmasını amaçlayan bir hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Afette birçok noktada koordinasyonu sağlamak ve bununla beraber hızı artırarak, kaybı azaltmaya yönelik bir amaç güdüyoruz. Afet noktasındaki yıkılan binaların tespiti, binalara müdahale eden kurumların ve araçlarının tespiti konusunda 3 farklı sınıflandırma da yapabiliyoruz. Bu sınıflandırmayla beraber bütün eksiklerimizi tespit edip, aksiyon alarak hızlı ve verimli bir sonuç almayı amaçlıyoruz. Bu sayede deprem bölgesinde yıkılan noktalardaki kaybı ise azaltmayı planlıyoruzö dedi.