Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Otokar tarafından geliştirilen Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez EFES-2018 tatbikatı kapsamında görücüye çıkacak. .
Türk savunma sanayisinin lider kara aracı üreticilerinden Otokar, geliştirdiği yeni zırhlı aracını ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı (EFES-2018) kapsamında sergileyecek.
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde yarın başlayacak ve 11 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat gerçekleştirilecek.
Tatbikat kapsamında, fuar anlayışı içerisinde 35 savunma sanayisi firması tarafından Savunma Sanayi Sergisi açılacak.
Savunma sanayisinde 30 binden fazla aracı Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılan Otokar, EFES-2018'de Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez sergileyecek. Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, Otokar mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak tasarlandı.