Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor

Savunma sanayisinde 30 binden fazla aracı Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılan Otokar, EFES-2018'de Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı ilk kez sergileyecek. Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Araç, Otokar mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak tasarlandı.





