Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti!

Bakan Kacır, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; sistemin 20 kW gücündeki lazer kaynağı ile 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti, 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti, kara ve deniz platformlarında etkin kullanımı bulunduğunu belirtti.