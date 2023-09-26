Türkiye’yi uzaydan fotoğraflayan Rus kozmonottan Türkiye itirafı
Uzaydan çektiği Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot Oleg Artemyev (53), Türkiye’nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi.
Rusya’nın 118’inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537’nci insanı olan Oleg Artemyev, Uzay Kaşifleri Derneği'nce (Association of Space Explorers-ASE), 34’üncüsü düzenlenen Planetary Congress’e katılmak üzere Bursa’ya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Bursa Business School’un ev sahipliğinde, Uludağ’da buluşan, 19 ülkeden 70 astronot ve kozmonottan Oleg Artemyev, DHA mikrofonuna konuştu.
DHA'nın haberine göre Uzaydan çektiği, İstanbul, Antalya ve Van Gölü’nün de aralarında olduğu Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot, Türkiye’nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Türkiye’nin üzerinden her geçişinde, elinin fotoğraf makinesine gittiğini belirten Artemyev, “Türkiye uzaydan çok güzel görünüyor. Ve dünyada en güzel yerlerden bir tanesidir, uzaydan bakıldığı zaman özellikle. Ve bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye’nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip, fotoğraf çekesim geliyordu” diye konuştu.
Rus vatandaşlarının Türkiye’yi çok sık ziyaret ettiğine dikkat çeken Artemyev, kendisine gelen ilginç isteklerden de bahsederek, “Rus vatandaşları Antalya Kemer’e geliyorlar, Ankara, İstanbul’a da geliyorlar. Bunun dışında arkadaşlarım bana, ‘Ben Antalya’dayım, Kemer’deyim. Benim fotoğraflarımı uzaydan çeker misin?’ diyorlardı. Ve ben onların ricalarını yerine getiriyordum” dedi.
İstanbul Boğazı’nın yerinin ise kendisi için çok özel olduğunu belirten Artemyev, “Aslında Türkiye’yi bulmak çok zor değil. Çünkü Türkiye’nin alametifarikası, Boğaziçi ve Boğaziçi’ni bulabildiğim için, kolayca Türkiye’yi bulabiliyordum” ifadelerini kullandı.