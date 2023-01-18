Twitter açık artırmaya başladı; hepsini satıyor

631 parça ürün arasında 17 bin dolar teklif alan kuş logolu mavi bir ekran, 16 bin dolar teklif alan bir kuş heykeli, 4 bin 100 dolara varan bir teklif alan "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksı, biri 11 bin dolarlık teklif alan İtalyan üretimi 5 espresso makinesinin yanı sıra, ünlü teknoloji şirketinin ofis mobilyaları yer aldı.