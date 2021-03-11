Twitter, Clubhouse'a rakip oluyor! Tarih belli oldu
Twitter'ın Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.
Sadece davetle girilebilen Clubhouse son dönemlerin en popüler uygulamalarından.
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Twitter da Clubhouse'a benzer bir özellik için kolları sıvamış durumda. Twitter Spaces adı verilen özellik için halihazırda test uygulamalarına başlamıştı.
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Herkese açık olacak Spaces için ise şirketten tarih geldi.
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Son testleri yapılan Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacak.
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