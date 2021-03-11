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  4. Twitter, Clubhouse'a rakip oluyor! Tarih belli oldu

Twitter, Clubhouse'a rakip oluyor! Tarih belli oldu

Twitter'ın Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.

Sadece davetle girilebilen Clubhouse son dönemlerin en popüler uygulamalarından.

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Twitter da Clubhouse'a benzer bir özellik için kolları sıvamış durumda. Twitter Spaces adı verilen özellik için halihazırda test uygulamalarına başlamıştı.

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Herkese açık olacak Spaces için ise şirketten tarih geldi.

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Son testleri yapılan Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacak.

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