Twitter, Türkiye'de test ettiği özelliği geri çekti

Twitter, reaksiyon özelliğini duraklattı

Mobil uygulamada veya web’de Twitter reaksiyonlarını göremiyorsanız endişe etmeyin. Sizde bir sorun yok. Platform bugün yaptığı açıklamada, özelliği geçici olarak kapattığını bildirdi. Gerekçe olarak ise “teknik aksaklıklara” işaret eden şirket, geri ne zaman kullanıma açıp açmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Twitter, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: