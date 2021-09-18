Twitter, Türkiye'de test ettiği özelliği geri çekti
Twitter'da büyük bir değişim yaşanıyor. Dünyanın en büyük mikroblog platformu Twitter "Twitter Reactions"ı sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneyeceğini duyurmuştu ancak dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Twitter, geçtiğimiz hafta dünyada ilk defa Türkiye’de reaksiyon işlevini kullanıma açtı.
Shiftdelete'den Faruk Doğan'ın haberine göre; Facebook’tan alışık olduğumuz bu özellik, platform içerisindeki bir tweete, retweet ve beğenmenin dışında kahkaha, alkış gibi emojilerle tepki verme olanağı sağlıyor.
Bazen paylaşılan bir tweet hakkındaki düşüncelerimizi sadece beğenerek ifade edemiyoruz. Özellikle üzüntülü durumlarda kullanıcıların başına gelen bu duruma çözüm geliştirmek isteyen platform; duyguları farklı şekillerde ifade etmek amacıyla emoji tepkilerini geliştirdiğini ifade etmişti.
Twitter, reaksiyon özelliğini duraklattı
Mobil uygulamada veya web’de Twitter reaksiyonlarını göremiyorsanız endişe etmeyin. Sizde bir sorun yok. Platform bugün yaptığı açıklamada, özelliği geçici olarak kapattığını bildirdi. Gerekçe olarak ise “teknik aksaklıklara” işaret eden şirket, geri ne zaman kullanıma açıp açmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Twitter, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: