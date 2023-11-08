Twitter yeni abonelik planlarını duyurdu! İşte fiyatlar...
Elon Musk'ın satın alarak adını X olarak değiştirdiği Twitter üç ayrı abonelik planı sunuyor. Basic, Premium ve Premium+ planlarıyla kullanıcılar bazı özelliklerden faydalanabiliyor. İşte Twitter'ın abonelik ücretleri...
X, Premium aboneliklerde yeni ödeme planlarını kullanıma sundu.
Üç ayrı ödeme yöntemi sunan X/Twitter, Basic, Premium ve Premium+ plan ile farklı fiyatlandırmalarla özelliği sunuyor.
iOS ve Android cihazlardaki fiyatların daha yüksek olma sebebi ise AppStore ve Google Play Store'un bu ödemelerden komisyon alması.
ÜÇ AYRI ÖDEME PLANI
Basic plan mobil üzerinden 129,99 TL, PC üzerinden ise 56,25 TL'ye satın alınabilecek.
Premium plan ise mobil cihazlarda 209 TL iken, PC üzerinden 150 TL'ye satın alınabiliyor.
En yüksek seviye olan Premium+ abonelik ücreti ise mobil cihazlarda 699,99 TL olarak belirtilirken, PC üzerinden 300 TL ile erişim sağlanabiliyor.
BASIC PLAN ÖZELLİKLERİ
- Gönderi düzenleme
- Daha uzun gönderiler
- Video indirme
- SMS ile iki adımlı doğrulama
- Tema özelleştirme
Öte yandan Basic plan alan kullanıcılar mavi onay işareti ve Tweetdeck'i kullanamazken, platform üzerinde reklamlar görebilecek.
PREMIUM PLAN ÖZELLİKLERİ
Orta seviye olan Premium özelliklerinde ise;
- Gönderi Düzenleme
- Gönderi geri alma
- Daha uzun gönderiler
- Okuyucu modu
- Video indrimöe
- Tweetdeck
- Mavi tik onay işareti
Gibi birçok özellikten yararlanılabilecek ancak platform üzerinde reklam görülmeye devam edecek.