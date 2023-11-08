Twitter yeni abonelik planlarını duyurdu! İşte fiyatlar...

X, Premium aboneliklerde yeni ödeme planlarını kullanıma sundu.

Üç ayrı ödeme yöntemi sunan X/Twitter, Basic, Premium ve Premium+ plan ile farklı fiyatlandırmalarla özelliği sunuyor.

iOS ve Android cihazlardaki fiyatların daha yüksek olma sebebi ise AppStore ve Google Play Store'un bu ödemelerden komisyon alması.