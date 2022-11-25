Twitter'a ''altın'' ve ''gri'' tik geliyor
Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter Blue programının gelecek hafta başlatacaklarını açıkladı. Musk, şirket hesaplarının ''altın'' ve hükümet hesaplarının ''gri'' renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirtti.
Elon Musk, Twitter'ın “Twitter Blue”' adlı hizmetini 2 Aralık'ta yeniden başlatacağını duyurdu.
Sosyal medya platformunun yeni sahibi Musk, bir kullanıcıya verdiği yanıtta Twitter'da hizmetin yeniden başlatılmasındaki gecikmeden dolayı özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:
ŞİRKETLERE ALTIN RENKLİ DOĞRULAMA İŞARETİ GELİYOR
“Gecikme için özür dileriz, Doğrulama hizmetini geçici olarak önümüzdeki hafta Cuma günü kullanıma sunuyoruz. Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli."
Musk ayrıca, Twitter'ın önümüzdeki hafta içinde yeni doğrulama işaretleri hakkında çok daha ayrıntılı bir açıklama yayınlayacağını sözlerine ekledi: