Twitter'da ''veri'' skandalı: Milyonlarca kişinin açık bilgileri paylaşıldı

KORSAN DAHA ÖNCE SATMAK İSTEMİŞ



Veri ihlalini duyuran Beeping Computer adlı site, bilgiler ücretsiz olarak kamuoyuyla paylaşılmadan önce, bir bilgisayar korsanı tarafından temmuz ayında 30 bin dolar karşılığında HackerOne'a satmak istediğini kaydetti. Ayrıca bu bilgilerin eylül ayında da kısa bir süre satışa sunulduğu belirtildi.