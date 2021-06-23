Twitter'dan Instagram güncellemesi! Hem Twitter hem de Instagram kullanıcıları sevinecek
En popüler sosyal medya platformlarından Twitter, geliştirdiği yeni özelliği ile atılan Tweetleri kolaylıkla Instagram Hikayelerine eklenilebileceğini duyurdu.
Amerikan sosyal ağ hizmeti Twitter, paylaşılan bir tweet’i kullanıcıların Instagram hikayelerine ekleyebilmesi için iOS uygulamasında testlere başladı.
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Yapılan çalışmalar sonrası artık tweet’in altında yer alan ‘Paylaş‘ simgesine tıklayarak Instagram Hikayeler seçeneğine erişilebilinecek.
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Şirket duyuruyu resmi hesabından yaptı.
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Paylaşılan tweet ile ilgili Instagram‘da herhangi bir etkileşimde bulunulamıyor.
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