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  3. 23 Ekim 2019 12:52

Uçan taksi görücüye çıktı

Alman uçak şirketi Volocopter’in hava taksi kullanımı için tasarladığı uçan taksi, ilk insanlı uçuşunu ve son testini Singapur’da gerçekleştirdi.

Uçan taksi görücüye çıktı

Singapur’un Marina Körfezi’nde başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli hava taksi Volocopter, dünyaya tanıtıldı. Son testini gerçekleştiren uçan taksinin hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor.

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Uçan taksi görücüye çıktı

Daha önce Dubai, Helsinki, Almanya ve Las Vegas’ta birçok testten geçen uçan taksi ilk şehir merkezi turunu Singapur’da gerçekleştirdi.

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Uçan taksi görücüye çıktı

Hava taksisinin uygun fiyatlı ve hızlı bir ulaşım aracı olacağı belirtildi. Dünyanın ilk hava taksi durağı Voloport, Singapur’daki Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Dünya Kongresi’nde tanıtıldı. Volocopter’in CEO’su Florian Reuter, “VoloPort’u test etmek çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

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Uçan taksi görücüye çıktı

Asya’da 2 yıl içinde pilotsuz uçan taksi seferlerine başlanması hedefleniyor.

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