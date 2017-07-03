Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu
Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarmasının Dünya'yı büyük bir tehlikenin eşiğine getirdiğini ifade etti.
BBC’ye konuşan Prof. Hawking, “Küresel ısınmanın geri döndürülemeyeceği son noktaya çok yaklaştık.
Trump’ın hamlesi, Dünya’yı 250 decerelik ve sülfirik asit yağmurlarının yaşandığı Venüs haline gelmenin eşiğine getirebilir” dedi.
Küresel ısınmanın karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken 75 yaşındaki bilim adamı, şunları söyledi: