Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu

“Şimdi harekete geçersek önleyebiliriz. İklim değişikliğinin belirtilerini inkar ederek ve Paris İklim Anlaşması’ndan çıkarak Donald Trump, güzel gezegenimize kaçınılamaz çevresel zararlar verebilir ve bizim için, çocuklarımız için doğal yaşamımızı tehlikeye sokabilir.”