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  3. 03 Temmuz 2017 11:59

Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarmasının Dünya'yı büyük bir tehlikenin eşiğine getirdiğini ifade etti.

Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu

BBC’ye konuşan Prof. Hawking, “Küresel ısınmanın geri döndürülemeyeceği son noktaya çok yaklaştık.

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Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu

Trump’ın hamlesi, Dünya’yı 250 decerelik ve sülfirik asit yağmurlarının yaşandığı Venüs haline gelmenin eşiğine getirebilir” dedi.

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Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu

Küresel ısınmanın karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken 75 yaşındaki bilim adamı, şunları söyledi:

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Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu

“Şimdi harekete geçersek önleyebiliriz. İklim değişikliğinin belirtilerini inkar ederek ve Paris İklim Anlaşması’ndan çıkarak Donald Trump, güzel gezegenimize kaçınılamaz çevresel zararlar verebilir ve bizim için, çocuklarımız için doğal yaşamımızı tehlikeye sokabilir.”

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