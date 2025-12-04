Ünlü isimlerden filmlere, dizilerden yemek tariflerine... 2025'te Google'da en çok bunları aradık!

Google her yıl olduğu gibi, Türkiye'deki kullanıcıların 2025 yılı boyunca en çok merak edip aradığı konuları ve isimleri "Yılın Arama Trendleri" raporuyla kamuoyuyla paylaştı. Yapay zeka teknolojileri, spor dünyasındaki önemli transferler listelerin zirvesine oturdu.