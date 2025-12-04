Ünlü isimlerden filmlere, dizilerden yemek tariflerine... 2025'te Google'da en çok bunları aradık!
İnternet devi Google, 2025 yılında Türkiye'de en çok merak edilen ve sorgulanan konuları açıkladı.
Google her yıl olduğu gibi, Türkiye'deki kullanıcıların 2025 yılı boyunca en çok merak edip aradığı konuları ve isimleri "Yılın Arama Trendleri" raporuyla kamuoyuyla paylaştı. Yapay zeka teknolojileri, spor dünyasındaki önemli transferler listelerin zirvesine oturdu.
2025'in en hızlı yükselen ve en çok aranan genel başlığı, teknoloji dünyasının önemli gelişmesi "Gemini" oldu. Yapay zekaya olan büyük ilgi, Türkiye'deki arama trendlerinin ilk sırasına yerleşti.
Gündemdeki diğer konular ise şöyle sıralandı:
1. Gemini
2. İstanbul Depremi
3. Eşref Rüya
4. Türkiye İspanya
5. Squid Game
6. Ferdi Tayfur
7. Fenerbahçe Benfica
8. Avrupa Ligi
9. Türkiye Macaristan
10. Fenerbahçe Feyenoord
