Uydudan kontrol edilebilen ANKA-S'ler teslim edildi

TAI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve yerli imkanlarla uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol, hava aracı kontrol bilgisayarları, milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyetiyle, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilen teknik ve uçuş eğitimleri başarıyla tamamlandı.



