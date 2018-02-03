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  3. 03 Şubat 2018 13:31

Uydudan kontrol edilebilen ANKA-S'ler teslim edildi

TAI tarafından geliştirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle gece ve gündüz şartlarında uçuş yapabilen 2 İHA ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Uydudan kontrol edilebilen ANKA-S'ler teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TAI) tarafından geliştirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İnsansız Hava Aracı Sisteminin kabul testleri başarıyla tamamlanarak, 2 İHA ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

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Uydudan kontrol edilebilen ANKA-S'ler teslim edildi

TAI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve yerli imkanlarla uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol, hava aracı kontrol bilgisayarları, milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyetiyle, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilen teknik ve uçuş eğitimleri başarıyla tamamlandı.

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Uydudan kontrol edilebilen ANKA-S'ler teslim edildi

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Uydudan kontrol edilebilen ANKA-S'ler teslim edildi

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