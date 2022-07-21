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Uzay ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Tarihi baştan yazacak keşif

Harvard Astrofizik Merkezi`nden Rohan Naidu, AFP`ye verdiği demeçte , GLASS-z13 olarak bilinen galaksinin tarihinin, Büyük Patlama`dan 300 milyon yıl sonrasına, yani daha önce tanımlanan herhangi bir şeyden yaklaşık 100 milyon yıl öncesine kadar uzandığını söyledi.

Uzay ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Tarihi baştan yazacak keşif - Resim: 1

İlk görüntülerinin dünyaya gösterilmesinden sadece bir hafta sonra, James Webb Uzay Teleskobu'nun 13,5 milyar yıl önce var olan bir galaksi bulmuş olabileceği açıklandı.

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Uzay ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Tarihi baştan yazacak keşif - Resim: 2

Rohan Naidu, "Potansiyel olarak şimdiye kadar görünen en uzak yıldız ışığına bakıyoruz" dedi.

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Uzay ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Tarihi baştan yazacak keşif - Resim: 3

Nesneler bizden ne kadar uzaktaysa, ışıklarının bize ulaşması o kadar uzun sürüyor ve bu nedenle uzak evrene bakmak, derin geçmişi görmek anlamına geliyor.

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Uzay ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Tarihi baştan yazacak keşif - Resim: 4

GLASS-z13, Evrenin en erken döneminde var olmasına rağmen, ilk 300 milyon yıl içinde herhangi bir zamanda oluşabileceğinden kesin yaşı bilinmiyor.

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