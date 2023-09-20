Uzayda Güneş'in büyük sırrı için dev adım
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Güneş'in 65 yıldır çözülemeyen gizemi için önemli bir adım attı.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bilim insanlarının onlarca yıldır çözmeye çalıştıkları 65 yıllık güneş gizemini çözmeye yönelik bir adım atmış olabilir.
Bu gizem, Güneş’in atmosferinin neden bu kadar sıcak olduğu. Bu “koronal ısınma sorunu” gökbilimcileri uzun süredir şaşırtıyor, ancak Parker Solar Probe ile Solar Orbiter tarafından üstlenilen ortak operasyon sonunda bir cevap sağlayabilir.
Chip'in aktardığı Avrupa Uzay Ajansı’nın yeni bir gönderisine göre kısa süre önce Solar Orbiter, Güneş’i biraz farklı bir açıdan gözlemleyebilmesi için ilginç hareket değişikliklerde bulundu.
ESA, bunun Solar Orbiter’ın Parker Solar Probe’un aldığı ölçümlerle senkronize olmasını sağladığını ve bunun daha önce yapılan hiçbir şeye benzemeyen, çığır açan bir ölçüm sağladığını söylüyor.