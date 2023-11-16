Uzayda tarihi keşif: Bir gezegendeki kum yağmuru görüntülendi

Wasp-107b isimli gezegenle ilgili en dikkat çeken bulgulardan biri de kum parçacıklarının yağmur olarak düşmesi.

Wasp-107b gezegeni, Başak takımyıldızında 200 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve çok büyük ama çok hafif olması nedeniyle gök bilimcilerin dikkatini çekerek pamuk şekeri ismiyle anılıyordu.