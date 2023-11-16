Uzayda tarihi keşif: Bir gezegendeki kum yağmuru görüntülendi
NASA'nın James Webb uzay teleskobu kum parçacıklarının yağmur olarak düştüğü bir gezegeni ortaya çıkardı.
Bilim dünyası, keşfi aslında 2017’ye dayanan gezegenle ilgili ortaya çıkan yeni bilgilerle şaşkın. NASA’nın James Webb uzay teleskobu, bir gezegenin; kavurucu sıcaklıklara, şiddetli rüzgarlara ve kükürt dioksitin yanık kibrit kokusuna sahip olduğunu buldu.
Wasp-107b isimli gezegenle ilgili en dikkat çeken bulgulardan biri de kum parçacıklarının yağmur olarak düşmesi.
Wasp-107b gezegeni, Başak takımyıldızında 200 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve çok büyük ama çok hafif olması nedeniyle gök bilimcilerin dikkatini çekerek pamuk şekeri ismiyle anılıyordu.
İşte Wasp-107b isimli gezegenden gelen o görüntü...
Gezegen, 2017 yılında, gök bilimcilerin, gezegenin önünden her geçişinde ev sahibi yıldızdan gelen periyodik ışık titremesini fark etmesiyle keşfedildi. Prof Leen Decin, “Sokak lambasının önündeki sinek gibi” diyerek gezegeni tanımlıyor.
Şimdi James Webb ile yapılan son gözlemlerle bu esrarengiz gezegenle ilgili yeni bulgular ediniliyor.