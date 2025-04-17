Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu
İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, Dünya’dan yüzlerce ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegenin atmosferinde, yaşamla ilişkilendirilebilecek kimyasal izler tespit etti.
İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında yaşamın izlerine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtın bulunduğunu duyurdu.
James Webb Uzay Teleskobu’nun yaptığı gözlemler, Dünya’dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki ‘K2-18 b’ adlı dev bir gezegende yaşamın kimyasal izlerine işaret ediyor.
Cambridge Üniversitesi’nden astrofizikçi Prof. Nikku Madhusudhan liderliğinde yürütülen araştırma kapsamında, gezegenin atmosferinde Dünya’da yalnızca canlı organizmalar tarafından üretildiği bilinen dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) bileşikleri tespit edildi.
Uzmanlar, bu kimyasalların varlığının doğrudan uzaylı yaşamı kanıtlamadığını vurgularken, bunun evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna verilen yanıta şimdiye kadarki en güçlü yaklaşım olduğunu belirtti.