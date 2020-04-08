Uzaydaki 9'uncu yılını kutlayan Rasat'tan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı

Rasat ile barajlarda su çekilmesinin, yeni inşaat yapılaşmalarının da uzaydan görüntülenebildiği öğrenildi. Ayrıca büyük yangınlardan yanardağ patlamalarına ve selin oluşturduğu görüntülerden yeryüzünün eşsiz doğal manzaraları yüksek çözünürlüklü kameralar ile görüntüleniyor.

