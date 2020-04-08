Uzaydaki 9'uncu yılını kutlayan Rasat'tan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı
Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu olarak TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanıp üretilen “Rasat”, uzaydaki 9 yılını dolduruyor. 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatılan Rasat, bugüne kadar Dünya çevresindeki yörüngesinde 42 binin üzerinde tur atıp 2 bin 800 üzerinde görüntüleme görevini başarı ile gerçekleştirdi. Ahmet Faruk Sarıkoç
Dünya`nın çevresindeki yörüngesini 98 dakikada tamamlayan Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu Rasat, 24 saatte 14 tur atıyor. Rusya'dan Dünya'nın 700 kilometre uzaklığındaki yörüngesine 17 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Rasat, 4 ay sonra uzayda 9 yılını dolduruyor.
Tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen teknik donanımında hiçbir sorun olmayan uydunun 9 yılı doldurması Türk mühendislerinin başarısını gözler önüne seriyor.
Uydu, görev süresi boyunca Dünya çevresindeki yörüngesinde 42 binin üzerinde tur atıp, 2 bin 800`ün üzerinde görüntüleme görevini başarı ile gerçekleştirdi. Uydunun görev süresince Dünya üzerinde 15 milyon kilometrekareden fazla bir alanı tarayarak görüntüleme görevi gerçekleştirdiği açıklandı.