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  3. 08 Nisan 2020 11:35

Uzaydaki 9'uncu yılını kutlayan Rasat'tan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı

Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu olarak TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanıp üretilen “Rasat”, uzaydaki 9 yılını dolduruyor. 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatılan Rasat, bugüne kadar Dünya çevresindeki yörüngesinde 42 binin üzerinde tur atıp 2 bin 800 üzerinde görüntüleme görevini başarı ile gerçekleştirdi. Ahmet Faruk Sarıkoç

Uzaydaki 9'uncu yılını kutlayan Rasat'tan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı

Dünya`nın çevresindeki yörüngesini 98 dakikada tamamlayan Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu Rasat, 24 saatte 14 tur atıyor. Rusya'dan Dünya'nın 700 kilometre uzaklığındaki yörüngesine 17 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Rasat, 4 ay sonra uzayda 9 yılını dolduruyor.

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Uzaydaki 9'uncu yılını kutlayan Rasat'tan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı

Tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen teknik donanımında hiçbir sorun olmayan uydunun 9 yılı doldurması Türk mühendislerinin başarısını gözler önüne seriyor.

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Uzaydaki 9'uncu yılını kutlayan Rasat'tan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı

Uydu, görev süresi boyunca Dünya çevresindeki yörüngesinde 42 binin üzerinde tur atıp, 2 bin 800`ün üzerinde görüntüleme görevini başarı ile gerçekleştirdi. Uydunun görev süresince Dünya üzerinde 15 milyon kilometrekareden fazla bir alanı tarayarak görüntüleme görevi gerçekleştirdiği açıklandı.

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Uzaydaki 9'uncu yılını kutlayan Rasat'tan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı

Rasat ile barajlarda su çekilmesinin, yeni inşaat yapılaşmalarının da uzaydan görüntülenebildiği öğrenildi. Ayrıca büyük yangınlardan yanardağ patlamalarına ve selin oluşturduğu görüntülerden yeryüzünün eşsiz doğal manzaraları yüksek çözünürlüklü kameralar ile görüntüleniyor.

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