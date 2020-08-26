Uzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı! 157 gün sonra yine oldu
İngiliz bilim insanlarının 2012 yılında keşfettiği ''FRB 121102'' isimli sinyalin 157 günlük bir döngüye sahip olduğu bir kez daha kanıtlandı.
Bilim dünyası uzaydan gelen yoğun radyo dalgası sinyalleri ile ilgili yeni araştırmayı konuşuyor. Araştırmacılar ilk kez 2012'de keşfedilen sinyalin bir döngüye sahip olduğunu belirledi.
Bilim insanları son defa sinyal aldıktan tam 157 gün sonra aynı bölgeden gelen sinyalleri tespit ederek döngünün varlığını bir kez daha kanıtladı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu çalışma ile ‘FRB 121102’ isimli hızlı radyo patlaması (FRB) sinyalinin 157 günlük bir döngüye sahip olduğu netlik kazandı.