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  3. 26 Ağustos 2020 11:09

Uzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı! 157 gün sonra yine oldu

İngiliz bilim insanlarının 2012 yılında keşfettiği ''FRB 121102'' isimli sinyalin 157 günlük bir döngüye sahip olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Uzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı! 157 gün sonra yine oldu

Bilim dünyası uzaydan gelen yoğun radyo dalgası sinyalleri ile ilgili yeni araştırmayı konuşuyor. Araştırmacılar ilk kez 2012'de keşfedilen sinyalin bir döngüye sahip olduğunu belirledi.

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Uzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı! 157 gün sonra yine oldu

Bilim insanları son defa sinyal aldıktan tam 157 gün sonra aynı bölgeden gelen sinyalleri tespit ederek döngünün varlığını bir kez daha kanıtladı.

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Uzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı! 157 gün sonra yine oldu

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu çalışma ile ‘FRB 121102’ isimli hızlı radyo patlaması (FRB) sinyalinin 157 günlük bir döngüye sahip olduğu netlik kazandı.

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Uzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı! 157 gün sonra yine oldu

3 milyar ışık yılı uzaklıktaki cüce bir gökadadan geldiği belirlenen sinyalin nasıl ortaya çıktığına dair henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

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