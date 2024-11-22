Uzaydan tarihe geçen bir görüntü geldi: Onun adı Süper Dev
Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) bilim insanları, ilk kez Samanyolu dışında bir yıldızın yakın çekim görüntüsünü elde etti.
Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Şili’deki Atacama Çölü’nde bulunan Çok Büyük Teleskop Interferometresi (VLTI) Dünya’dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta, Büyük Macellan Bulutu adlı galakside yer alan WOH G64 adlı kırmızı süperdev yıldızı görüntüledi.
Görüntüde, yıldızın çevresinde yer alan parlak oval yapının, tozlu bir koza olduğu tespit edildi. Bilim insanları, bu tozlu kozayı, yıldızın yaşamının son aşamalarında olduğunu ve süpernova patlaması öncesinde büyük miktarda madde saçtığını gösteren önemli bir işaret olarak değerlendiriyor.
Çalışmayı yürüten ekibin başında bulunan, Şili’deki Andrés Bello Ulusal Üniversitesi’nden Keiichi Ohnaka, “Yıldıza yakın bir şekilde çevrelenmiş, yumurta şeklindeki bir koza keşfettik. Bu, ölen yıldızın süpernova patlaması öncesinde maddeyi şiddetle saçmasıyla ilişkili olabilir” açıklamasında bulundu.
WOH G64: Süperdev
WOH G64, yaklaşık iki bin Güneş büyüklüğünde bir kırmızı süperdev olarak tanımlanıyor ve bu tür yıldızların en uç örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Keele Üniversitesi’nden Jacco van Loon, yıldızın olağanüstü boyutları ve davranışı hakkında, “Herhangi bir ani değişim, bu yıldızı patlamaya bir adım daha yaklaştırabilir” yorumunda bulundu.