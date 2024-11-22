Uzaydan tarihe geçen bir görüntü geldi: Onun adı Süper Dev

WOH G64: Süperdev

WOH G64, yaklaşık iki bin Güneş büyüklüğünde bir kırmızı süperdev olarak tanımlanıyor ve bu tür yıldızların en uç örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Keele Üniversitesi’nden Jacco van Loon, yıldızın olağanüstü boyutları ve davranışı hakkında, “Herhangi bir ani değişim, bu yıldızı patlamaya bir adım daha yaklaştırabilir” yorumunda bulundu.