Vergisiz telefon için yeni açıklama: ''15 model üzerinde çalışma yapıyoruz''

"CARİ AÇIĞI DÜŞÜNEREK HAREKET EDECEĞİZ"

Bakan Şimşek’in, “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar Dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz” dediği belirtildi.