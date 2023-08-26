Vergisiz telefon için yeni açıklama: ''15 model üzerinde çalışma yapıyoruz''
Milyonlarca gencin gözü vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesinin detaylarına çevrildi. Vergi muafiyetinin hangi modelleri kapsayacağı merak edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, ''Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayında yapılan seçimler öncesinde gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyet sağlanacağını açıklamıştı.
Buna göre, üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ile bilgisayar sahibi olacak.
CNN Türk'ün aktardığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını ifade etti.
"CARİ AÇIĞI DÜŞÜNEREK HAREKET EDECEĞİZ"
Bakan Şimşek’in, “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar Dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz” dediği belirtildi.