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  3. 31 Aralık 2018 17:03

WhatsApp artık o telefonda çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir akıllı telefona verdiği desteği geri çekeceğini açıkladı.

WhatsApp artık o telefonda çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önümüzdeki dönemde bir akıllı telefona verdiği desteği çekecek ve o telefonda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.

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WhatsApp artık o telefonda çalışmayacak

Zira WhatsApp önümüzdeki dönemde bir modele verdiği desteği çekecek ve o telefonda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.

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WhatsApp artık o telefonda çalışmayacak

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WhatsApp artık o telefonda çalışmayacak

Facebook ayrıca WhatsApp’ın Android 2.3.7 ve daha eski sürümlere sahip akıllı telefonların da 1 Şubat 2020 itibari ile desteğini sonlandıracağını açıkladı.

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