WhatsApp artık o telefonda çalışmayacak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir akıllı telefona verdiği desteği geri çekeceğini açıkladı.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önümüzdeki dönemde bir akıllı telefona verdiği desteği çekecek ve o telefonda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.
Zira WhatsApp önümüzdeki dönemde bir modele verdiği desteği çekecek ve o telefonda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.