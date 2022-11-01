WhatsApp bomba özelliği duyurdu: Sevgiliniz sizi sizden kıskanacak

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Şirket bu kez, bir nevi not defteri amaçlı yeni özelliğini açıkladı. Ancak özellik, yalnızları daha da sevindirecek. İşte WhatsApp'a gelecek özelliğin detayları...