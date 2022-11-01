WhatsApp bomba özelliği duyurdu: Sevgiliniz sizi sizden kıskanacak
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özelliğini duyurdu.
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Şirket bu kez, bir nevi not defteri amaçlı yeni özelliğini açıkladı. Ancak özellik, yalnızları daha da sevindirecek. İşte WhatsApp'a gelecek özelliğin detayları...
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Akıllı telefonların sevilen uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği test ediyor.
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Aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın önümüzdeki günlerde getireceği yeni özelliğin detayları ortaya çıktı.
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Şirket, kullanıcıların kendi kendine mesaj gönderebileceği "kendinize mesaj gönderin" özelliği için çalışmalarını sürdürüyor.
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