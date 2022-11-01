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WhatsApp bomba özelliği duyurdu: Sevgiliniz sizi sizden kıskanacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özelliğini duyurdu.

WhatsApp bomba özelliği duyurdu: Sevgiliniz sizi sizden kıskanacak - Resim: 1

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Şirket bu kez, bir nevi not defteri amaçlı yeni özelliğini açıkladı. Ancak özellik, yalnızları daha da sevindirecek. İşte WhatsApp'a gelecek özelliğin detayları...

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WhatsApp bomba özelliği duyurdu: Sevgiliniz sizi sizden kıskanacak - Resim: 2

Akıllı telefonların sevilen uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği test ediyor.

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WhatsApp bomba özelliği duyurdu: Sevgiliniz sizi sizden kıskanacak - Resim: 3

Aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın önümüzdeki günlerde getireceği yeni özelliğin detayları ortaya çıktı.

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WhatsApp bomba özelliği duyurdu: Sevgiliniz sizi sizden kıskanacak - Resim: 4

Şirket, kullanıcıların kendi kendine mesaj gönderebileceği "kendinize mesaj gönderin" özelliği için çalışmalarını sürdürüyor.

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