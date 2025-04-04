WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var
WhatsApp, 1 Mayıs itibariyle bazı telefonlarda çalışmayacak. Listede farklı markaların 11 telefon modeli bulunuyor. İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefonlar...
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı telefon modelleri için desteğini çekecek. Popüler uygulama, 1 Mayıs 2025 tarihi itibariyle Apple, Samsung, Huawei, LG ve Motorola'nın bazı modellerinde çalışmayacak.
İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefon modelleri...
1 / 6
APPLE
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 serisi
2 / 6
SAMSUNG
Galaxy Ace Plus
Galaxy Note 3 serisi
3 / 6
HUAWEI
Ascend P6 S
Huawei GX1S
4 / 6