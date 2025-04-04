WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı telefon modelleri için desteğini çekecek. Popüler uygulama, 1 Mayıs 2025 tarihi itibariyle Apple, Samsung, Huawei, LG ve Motorola'nın bazı modellerinde çalışmayacak.

İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefon modelleri...