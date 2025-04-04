  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var

WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var

WhatsApp, 1 Mayıs itibariyle bazı telefonlarda çalışmayacak. Listede farklı markaların 11 telefon modeli bulunuyor. İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefonlar...

WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var - Resim: 1

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı telefon modelleri için desteğini çekecek. Popüler uygulama, 1 Mayıs 2025 tarihi itibariyle Apple, Samsung, Huawei, LG ve Motorola'nın bazı modellerinde çalışmayacak. 

İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefon modelleri...

1 / 6
WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var - Resim: 2

APPLE

iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 serisi

2 / 6
WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var - Resim: 3

SAMSUNG

Galaxy Ace Plus
Galaxy Note 3 serisi

3 / 6
WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var - Resim: 4

HUAWEI

Ascend P6 S
Huawei GX1S

4 / 6