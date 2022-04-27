WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Son tarih 30 Nisan
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı Android ve iPhone modellerinden desteğini çekiyor.
2 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp, 30 Nisan itibariyle bazı cihazlarda çalışmayacak.
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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık sadece eğlence amaçlı değil akademik etkinlikler ve iş için de kullanılıyor.
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Bu neden WhatsApp kullanıcılarının bir çoğunun kullandığı cihazlar artık uygulamanın yeni sürümleriyle uyumsuz olmaya başladı.
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Haber Global'de yer alan habere göre, bu durumu gözönüne alan WhatsApp, düzenli olarak kullanıcılarına bazı işletim sistemlerinin artık kullanılmayacağını bu sistemle çalışan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlara da artık destek veremeyeceğini belirterek kullanıcılarını cihazlarını ya da işletim sistemlerini yenilemeye davet ediyor.
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