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WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Son tarih 30 Nisan

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı Android ve iPhone modellerinden desteğini çekiyor.

WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Son tarih 30 Nisan - Resim: 1

2 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp, 30 Nisan itibariyle bazı cihazlarda çalışmayacak. 

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WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Son tarih 30 Nisan - Resim: 2

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık sadece eğlence amaçlı değil akademik etkinlikler ve iş için de kullanılıyor.

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WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Son tarih 30 Nisan - Resim: 3

Bu neden WhatsApp kullanıcılarının bir çoğunun kullandığı cihazlar artık uygulamanın yeni sürümleriyle uyumsuz olmaya başladı.

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WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Son tarih 30 Nisan - Resim: 4

Haber Global'de yer alan habere göre, bu durumu gözönüne alan WhatsApp, düzenli olarak kullanıcılarına bazı işletim sistemlerinin artık kullanılmayacağını bu sistemle çalışan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlara da artık destek veremeyeceğini belirterek kullanıcılarını cihazlarını ya da işletim sistemlerini yenilemeye davet ediyor.

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