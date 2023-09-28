WhatsApp da yapay zeka furyasına katıldı

WHATSAPP'A GELEN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

Yapay zeka çıkartmaları: Artık sohbetinize mükemmel uyum sağlayacak bir düşünceyi veya fikri temsil eden özel bir çıkartma oluşturabilirsiniz.



Yapay zeka sohbetleri: Meta'nın yapay zekaları sayesinde istediğiniz konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da grup sohbetinizdeki bir tartışmaya son noktayı koymak için soru sorabilir ve hatta Meta'nın yarattığı onlarca karakterden ilginç yanıtlar alarak her birinin farklı bakış açılarını öğrenebilirsiniz.



Fotogerçekçi Görüntü Üretimi: Yapay zekalar, /imagine istemini yazarak bir fikri, yeri veya kişiyi temsil eden görüntüler oluşturmanıza olanak tanır.