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  3. 10 Ocak 2021 11:10

Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıklamasının ardından koşulları ile ilgili skandal bir karara daha imza attı. WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? Facebook ile hangi verileriniz paylaşılacak? Detaylar haberimizde...

Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?

Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi hakkında almış olduğu karar kullanıcıları endişelendirdi.

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Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?

Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, yeni sözleşme koşullarını kullanıcıları ile paylaştı.

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Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?

Çoğu kişi bu sözleşmeyi okumadan kabul ederken, aslında ne kadar önemli olduğu konusunda herhangi bir fikirleri yoktu.

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Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?

Daha sonra ortaya çıkan detaylar ise ilginç bir durumu gün yüzüne çıkarmış oldu. Bu bilgilere göre ilgili sözleşmeyi kabul etmeyen kişiler bundan sonraki süreçte WhatsApp kullanamayacaktı.

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