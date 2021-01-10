Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıklamasının ardından koşulları ile ilgili skandal bir karara daha imza attı. WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? Facebook ile hangi verileriniz paylaşılacak? Detaylar haberimizde...
Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi hakkında almış olduğu karar kullanıcıları endişelendirdi.
Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, yeni sözleşme koşullarını kullanıcıları ile paylaştı.
Çoğu kişi bu sözleşmeyi okumadan kabul ederken, aslında ne kadar önemli olduğu konusunda herhangi bir fikirleri yoktu.