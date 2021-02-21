WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara kötü haber

15 MAYIS'TA SONRA REDDEDERSENİZ NE OLACAK?

Donanımhaber'de yer alan habere göre; yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddederseniz, birkaç hafta boyunca aramaları ve bildirimleri almaya devam edebileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyeceksiniz. Bundan sonra ne olacağı henüz belli değil, ancak WhatsApp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silmek gibi yeni bir politikası var. Bu kural, yeni politikaları kabul etmeyen hesaplar için de geçerli olabilir.