WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara kötü haber
Yeni gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmayacağını açıkladı. Sözleşmeyi 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen kullanıcılar, bildirimleri almaya devam edecek ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyecek.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor. Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp, hizmetlerin sağlanması için yeni kuralları ve kullanıcı verilerini işleme politikasını 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını duyurdu.
15 MAYIS'TA SONRA REDDEDERSENİZ NE OLACAK?
Donanımhaber'de yer alan habere göre; yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddederseniz, birkaç hafta boyunca aramaları ve bildirimleri almaya devam edebileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyeceksiniz. Bundan sonra ne olacağı henüz belli değil, ancak WhatsApp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silmek gibi yeni bir politikası var. Bu kural, yeni politikaları kabul etmeyen hesaplar için de geçerli olabilir.
GÜNCELLEME ÖTELENMİŞTİ
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.