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WhatsApp görüntülü mesaj özelliğini duyurdu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülü mesaj özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp görüntülü mesaj özelliğini duyurdu - Resim: 1

WhatsApp, yeni özelliği görüntülü mesajları duyurdu

Platformdan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'in sesli mesajlar özelliğinin yanına ek olarak görüntülü mesaj özelliğini getirdiği belirtildi.

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WhatsApp görüntülü mesaj özelliğini duyurdu - Resim: 2

60 SANİYELİK VİDEO SINIRI OLACAK

Görüntülü mesajlar sayesinde, 60 saniye içinde söylemeniz ve göstermeniz gerekenleri kaydedip sohbetlere yanıt verilebilecek.

WhatsApp'in bu özellikle beraber, birine mutlu yıllar dilemek, bir şakaya gülmek ya da iyi haberler getirmek gibi durumlarda önemli anlara mesaj gönderilen kullanıcıyı da ortak etmeyi hedefliyor.

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WhatsApp görüntülü mesaj özelliğini duyurdu - Resim: 3

Öte yandan şirket görüntülü mesaj göndermenin, sesli mesaj göndermek kadar basit olduğunu vurguladı.

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WhatsApp görüntülü mesaj özelliğini duyurdu - Resim: 4

SOHBETTE OTOMATİK OLARAK "SESSİZ" OYNATILACAK

Bir kullanıcıya görüntülü mesaj göndermek istenildiğinde video moduna geçerek kaydetmeye basılı tutmak gerektiği kaydedildi. Ayrıca sohbette açılan videolar otomatik olarak sessiz bir şekilde oynatılacağı ancak dokunulduğu zaman sesinin açılacağı vurgulandı.

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