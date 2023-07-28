WhatsApp görüntülü mesaj özelliğini duyurdu

60 SANİYELİK VİDEO SINIRI OLACAK

Görüntülü mesajlar sayesinde, 60 saniye içinde söylemeniz ve göstermeniz gerekenleri kaydedip sohbetlere yanıt verilebilecek.

WhatsApp'in bu özellikle beraber, birine mutlu yıllar dilemek, bir şakaya gülmek ya da iyi haberler getirmek gibi durumlarda önemli anlara mesaj gönderilen kullanıcıyı da ortak etmeyi hedefliyor.