WhatsApp hangi bilgilerinizi topladı? İşte adım adım öğrenmenin yolu
Son günlerin tartışılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, diğer bütün uygulamalar gibi kullanıcıların verilerini topluyor. WhatsApp hangi verilerin toplandığını kullanıcılara görme imkanı da veriyor. Siz de 6 adımda öğrenebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...
Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmiş ve acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor sorusunun sorulmasına neden olmuştu.
Kullanıcılar şüphe duymakta haklı çünkü uygulamanın sahibi olan Facebook şirketinin Cambridge Analytica skandalının izleri hala taze bir şekilde hafızalarda yerini koruyor.
Webtekno'da yer alan bilgilere göre, tıpkı Facebook gibi WhatsApp da kullanıcı hakkında veriler topluyor ve bu durumu gizlemiyor. Dilerseniz hakkınızda ne tür bilgilerin toplandığını detaylı olarak görebileceğiniz bir rapor talep edebilirsiniz.