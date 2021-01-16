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  3. 16 Ocak 2021 15:32

WhatsApp hangi bilgilerinizi topladı? İşte adım adım öğrenmenin yolu

Son günlerin tartışılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, diğer bütün uygulamalar gibi kullanıcıların verilerini topluyor. WhatsApp hangi verilerin toplandığını kullanıcılara görme imkanı da veriyor. Siz de 6 adımda öğrenebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...

WhatsApp hangi bilgilerinizi topladı? İşte adım adım öğrenmenin yolu

Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmiş ve acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor sorusunun sorulmasına neden olmuştu.

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WhatsApp hangi bilgilerinizi topladı? İşte adım adım öğrenmenin yolu

Kullanıcılar şüphe duymakta haklı çünkü uygulamanın sahibi olan Facebook şirketinin Cambridge Analytica skandalının izleri hala taze bir şekilde hafızalarda yerini koruyor.

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WhatsApp hangi bilgilerinizi topladı? İşte adım adım öğrenmenin yolu

Webtekno'da yer alan bilgilere göre, tıpkı Facebook gibi WhatsApp da kullanıcı hakkında veriler topluyor ve bu durumu gizlemiyor. Dilerseniz hakkınızda ne tür bilgilerin toplandığını detaylı olarak görebileceğiniz bir rapor talep edebilirsiniz.

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WhatsApp hangi bilgilerinizi topladı? İşte adım adım öğrenmenin yolu

Üstelik talep işlemi oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. WhatsApp’ın hakkınızdaki topladığı verileri nasıl göreceğinizi, hangi verileri topladığını ve diğer dikkat çeken detaylar bu haberde.

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