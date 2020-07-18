WhatsApp'ta silinen mesajları okuyabilirsiniz! İşte herkesin merak ettiği o yöntem
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta gönderilen mesajlar silinse de okunabiliyor. İşte herkesin merak ettiği o yöntem...
1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ta en çok merak edilenlerden biri de silinen mesajların nasıl okunacağı. Peki böyle bir şey mümkün mü? İşte Whatsapp'ta silinen mesajları okumanın yöntemi...
Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.
Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.