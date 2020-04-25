WhatsApp kullanıcıları dikkat ! Bu mesaj telefonları çökertiyor
İnsanların ev karantinasında olduğu bugünlerde iletişimde kalmak için sıklıkla kullandığı uygulamaların başında WhatsApp geliyor. Siber korsanların hedefinde yine WhatsApp kullanıcıları var.
Geçtiğimiz senelerde telefonların kilitlenmesine ve çökmesine neden olan mesaj tehlikesi raporlanmıştı. Görünüşe göre söz konusu tehlike yeniden geri döndü. WhatsApp'tan gelen bu mesaja dikkat edin! İşte detaylar...
WhatsApp'ta hızla yayılan bir mesaj; iPhone, iPad, Apple Watch ve hatta Mac'leri tehdit ediyor. Mesajı aldığınız anda cihazınız çöküyor ve tekrar açamadığınızda teknik servislik olabiliyorsunuz.
iPhone ve diğer Apple cihazlarının karakter hatası nedeniyle çökme durumu ilk kez yaşanmıyor; ancak uzun bir süredir de bu tip bir hatayla karşılaşılmamıştı.