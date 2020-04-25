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  3. 25 Nisan 2020 17:05

WhatsApp kullanıcıları dikkat ! Bu mesaj telefonları çökertiyor

İnsanların ev karantinasında olduğu bugünlerde iletişimde kalmak için sıklıkla kullandığı uygulamaların başında WhatsApp geliyor. Siber korsanların hedefinde yine WhatsApp kullanıcıları var.

WhatsApp kullanıcıları dikkat ! Bu mesaj telefonları çökertiyor

Geçtiğimiz senelerde telefonların kilitlenmesine ve çökmesine neden olan mesaj tehlikesi raporlanmıştı. Görünüşe göre söz konusu tehlike yeniden geri döndü. WhatsApp'tan gelen bu mesaja dikkat edin! İşte detaylar...

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WhatsApp kullanıcıları dikkat ! Bu mesaj telefonları çökertiyor

WhatsApp'ta hızla yayılan bir mesaj; iPhone, iPad, Apple Watch ve hatta Mac'leri tehdit ediyor. Mesajı aldığınız anda cihazınız çöküyor ve tekrar açamadığınızda teknik servislik olabiliyorsunuz.

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WhatsApp kullanıcıları dikkat ! Bu mesaj telefonları çökertiyor

iPhone ve diğer Apple cihazlarının karakter hatası nedeniyle çökme durumu ilk kez yaşanmıyor; ancak uzun bir süredir de bu tip bir hatayla karşılaşılmamıştı.

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WhatsApp kullanıcıları dikkat ! Bu mesaj telefonları çökertiyor

Şimdi ise İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bulunduğu bir mesajın cihazları çökerttiği ortaya çıktı.

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