Whatsapp merakla beklenen özelliğini aktif ediyor
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini aktif edecek.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp yeni özelliği ile bir kez daha gündemde.
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WhatsApp yakında akıbeti yılan hikayesine dönenen ödeme hizmetini Brezilya‘da yeniden başlatabilecek. Zira Brezilya Merkez Bankası kısmen de olsa Facebook'a yeşil ışık yaktı.
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Gelen ilk bilgilere göre, Brezilya Merkez Bankası Visa ve Mastercard kartları ile WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine para göndermelerine izin vermeye hazırlanıyor.
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Adı açıklanmayan bir yetkili "Son hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede bu özellik Brezilya'da kullanıma girecek" dedi.
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