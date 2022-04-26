WhatsApp sesli aramalarda yeni dönem başladı
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli aramalardaki katılımcı sayısını değiştirme kararı aldı.
Dünya genelinde 2 miyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.
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SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI
WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor.
Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.
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Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.
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WHATSAPP PARALI MI OLACAK?
WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.
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