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WhatsApp sesli aramalarda yeni dönem başladı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli aramalardaki katılımcı sayısını değiştirme kararı aldı.

WhatsApp sesli aramalarda yeni dönem başladı - Resim: 1

Dünya genelinde 2 miyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.

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WhatsApp sesli aramalarda yeni dönem başladı - Resim: 2

SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI

WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. 

Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.

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WhatsApp sesli aramalarda yeni dönem başladı - Resim: 3

Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek. 

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WhatsApp sesli aramalarda yeni dönem başladı - Resim: 4

WHATSAPP PARALI MI OLACAK?

WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. 

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