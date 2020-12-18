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  3. 18 Aralık 2020 10:16

Whatsapp Web'e beklenen özellik geldi!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Web kullanıcıları için görüntülü ve sesli konuşma özelliğini kullanıma sundu.

Whatsapp Web'e beklenen özellik geldi!

Corona virüs pandemisiyle evden çalışma artış gösterdi.

Teknoloji şirketleri de yeni döneme uygun güncellemeleri hayata geçiriyor.

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Whatsapp Web'e beklenen özellik geldi!

Son olarak 1.5 milyardan fazla aktif kullanısı bulunan WhatsApp internet sürümü için merakla beklenen özelliği duyurdu.

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Whatsapp Web'e beklenen özellik geldi!

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre görüntülü ve sesli arama özelliği WhatsApp Web'e geliyor.

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Whatsapp Web'e beklenen özellik geldi!

Henüz BETA aşamasında olan özellik sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

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