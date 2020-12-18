Whatsapp Web'e beklenen özellik geldi!
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Web kullanıcıları için görüntülü ve sesli konuşma özelliğini kullanıma sundu.
Corona virüs pandemisiyle evden çalışma artış gösterdi.
Teknoloji şirketleri de yeni döneme uygun güncellemeleri hayata geçiriyor.
Son olarak 1.5 milyardan fazla aktif kullanısı bulunan WhatsApp internet sürümü için merakla beklenen özelliği duyurdu.
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre görüntülü ve sesli arama özelliği WhatsApp Web'e geliyor.