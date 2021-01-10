WhatsApp'tan kaçan kaçana! BiP uygulamasına 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı

DÜNYA ÇAPINDA 53 MİLYON İNDİRME BiP’den yapılan yazılı açıklamada, “BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor. Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor. HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkânı da sağlayan BiP’te Gece Modu, Kişiselleştirilmiş Menü gibi farklı özellikler de yer alıyor. BiP’in fark yaratan yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor” ifadelerine yer verildi.