WhatsApp'a 5 özellik birden geliyor
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara 5 yeni özellik sunacak. Instagram'da olan bazı özellikler WhatsApp'a da gelecek.
Whatsapp yeni özelliklerleriyle, ana şirketi Meta’ya ait bir diğer platform olan Instagram’a daha da benzeyecek.
DURUM GÜNCELLEMESİNE MÜZİK EKLEME
Şu anda test aşamasındaki en dikkat çekici özelliklerden biri, durum güncellemelerine müzik ekleyebilme seçeneği.
Kullanıcılar, Instagram Hikayeleri gibi, durumlarına bir müzik parçası ekleyebilecek. Bu özellik, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaşımlarındaki duyguyu daha iyi hissetmelerini sağlayacak.
ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EMOJİ
Eklenecek bir başka özellik de kullanıcıların en sık kullandığı emojileri hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlayan "özelleştirilmiş emoji" özelliği. Bu, kullanıcıların durum güncellemelerini yaparken veya mesajlara yanıt verirken daha pratik bir şekilde emoji kullanmalarını sağlayacak.
WEB'DE ARA
Whatsapp, sohbet ekranından doğrudan Google Lens üzerinden fotoğraf aramaları yapabilmeyi sağlayan "Web’de Ara" seçeneğini de sunuyor. Bu özellikle kullanıcıların fotoğraflardaki nesneleri veya simgeleri hızlıca tanımlayabilmelerini sağlanacak. Kullanıcılar, fotoğraf ve video paylaşırken birkaç menüde gezinmek zorunda kalmadan galerilerine hızlıca erişebilecekler.