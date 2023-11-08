WhatsApp'a hem reklam hem de ücretli abonelik geliyor!

UYGULAMA İÇİNDE REKLAMLAR GÖZÜKEBİLİR

TechCrunch tarafından aktarılana göre Cathcart, WhatsApp reklamlarının yeni Kanallar özelliği ve durumlar da dahil olmak üzere uygulama içinde farklı yerlerde görünebileceğini belirtti, ancak değişiklik için herhangi bir zaman çizelgesi verilmedi.