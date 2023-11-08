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WhatsApp'a hem reklam hem de ücretli abonelik geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Kanallar ve durumlar sekmesine reklam göstermeye hazırlanıyor. Ayrıca Kanallar özelliğine ücretli abonelik sistemi geleceği açıklandı.

WhatsApp'a hem reklam hem de ücretli abonelik geliyor! - Resim: 1

WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, WhatsApp'ın Instagram Hikayeleri benzeri Durum özelliğinin yanı sıra platformda reklam yayınlayabileceğini söyledi.

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WhatsApp'a hem reklam hem de ücretli abonelik geliyor! - Resim: 2

UYGULAMA İÇİNDE REKLAMLAR GÖZÜKEBİLİR

TechCrunch tarafından aktarılana göre Cathcart, WhatsApp reklamlarının yeni Kanallar özelliği ve durumlar da dahil olmak üzere uygulama içinde farklı yerlerde görünebileceğini belirtti, ancak değişiklik için herhangi bir zaman çizelgesi verilmedi.

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WhatsApp'a hem reklam hem de ücretli abonelik geliyor! - Resim: 3

MESAJLAŞMA SEKMESİNDE REKLAM OLMAYACAK

Brezilya'da yayınlanan Folha De S.Paulo gazetesinde,  Cathcart'a WhatsApp'ın ücretsiz ve reklamsız olmaya devam edip etmeyeceğini sordu.

Cathcart, WhatApp'ın gelen kutusunda veya "mesajlaşma sekmesinde" reklam olmayacağı yanıtını verdi.

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WhatsApp'a hem reklam hem de ücretli abonelik geliyor! - Resim: 4

KANALLARA ÜCRETLİ ABONELİK GELİYOR

Cathcart ayrıca Kanalların abone olmak için insanlardan ücret alabileceğini ve sahiplerinin Kanallar içinde bunun için reklamları tanıtabileceğini de sözlerine ekledi.

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