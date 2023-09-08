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WhatsApp'a merakla beklenen özellik geldi

WhatsApp, uzun zamandır beklenen mesaj düzenleme özelliğini kullanıcılarına sundu.

WhatsApp'a merakla beklenen özellik geldi - Resim: 1

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, bu özelliği kullanıcılarına "Gönderilmiş mesajlarınızı düzenleyin" başlığı altında bir bildirimle duyurdu.

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WhatsApp'a merakla beklenen özellik geldi - Resim: 2

Mesaj düzenleme işlemi şu şekilde gerçekleştirilebilir:

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WhatsApp'a merakla beklenen özellik geldi - Resim: 3

WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde:

İmlecinizi düzenlemek istediğiniz mesajın üzerine getirin.
Menü > Mesajı düzenle'ye tıklayın.
Mesajınızı düzenleyin.
Güncelleme işlemini onaylayın.

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WhatsApp'a merakla beklenen özellik geldi - Resim: 4

iPhone kullanıcıları için:

Güncellemek istediğiniz mesajı uzun süre basılı tutun.
Düzenle'ye dokunun.
Mesajınızı düzenleyin.
Güncelleme işlemini tamamlamak için onay işaretine dokunun.

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