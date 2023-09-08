WhatsApp'a merakla beklenen özellik geldi
WhatsApp, uzun zamandır beklenen mesaj düzenleme özelliğini kullanıcılarına sundu.
Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, bu özelliği kullanıcılarına "Gönderilmiş mesajlarınızı düzenleyin" başlığı altında bir bildirimle duyurdu.
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Mesaj düzenleme işlemi şu şekilde gerçekleştirilebilir:
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WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde:
İmlecinizi düzenlemek istediğiniz mesajın üzerine getirin.
Menü > Mesajı düzenle'ye tıklayın.
Mesajınızı düzenleyin.
Güncelleme işlemini onaylayın.
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iPhone kullanıcıları için:
Güncellemek istediğiniz mesajı uzun süre basılı tutun.
Düzenle'ye dokunun.
Mesajınızı düzenleyin.
Güncelleme işlemini tamamlamak için onay işaretine dokunun.
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